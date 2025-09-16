Реал Мадрид – Марсель: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Реал Мадрид та Марсель зустрінуться у рамках першого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться у цій новині на "Футбол 24".
У вівторок, 16 вересня, мадридський Реал прийматиме Марсель у першому раунді основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Гра відбудеться на легендарному Сантьяго Бернабеу в Мадриді, а початок поєдинку заплановано на 22:00 за київським часом.
Де дивитись Реал Мадрид – Марсель? Пряму трансляцію матчу в Україні можна переглянути онлайн на платформі MEGOGO за наявності відповідної підписки.
Український голкіпер Андрій Лунін традиційно залишився в запасі Реала.
Стартові склади:
Реал Мадрид: Куртуа, Александер-Арнольд, Мілітао, Хьойсен, Каррерас, Чуамені, Вальверде, Родріго, Гюлер, Мастантуоно, Мбаппе.
Марсель: Рульї, Емерсон, Павар, Балерді, Медіна, Кондогбія, Гейбʼєрг, Грінвуд, Веа, ОʼРайлі, Обамеянг.