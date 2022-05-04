Реал Мадрид в рамках матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів приймає Манчестер Сіті. Анонс і прогноз читайте на "Футбол 24".

Матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА між мадридським Реалом і Манчестер Сіті розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція зустрічі доступна за посиланням та у цій новині. Перший поєдинок завершився перемогою "містян" з рахунком 4:3.

Пряму відеотрансляцію матчу Реал Мадрид – Манчестер Сіті дивіться за цим посиланням

Олександр Зінченко залишився у запасі.

Стартові склади

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Начо, Менді – Модріч, Каземіро, Кроос – Вальверде, Бензема, Вінісіус

Запасні: Лунін, Фуідіас, Алаба, Вальєхо, Асенсіо, Марсело, Йовіч, Васкес, Себальйос, Родріго, Маріано, Камавінга

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Ляпорт, Канселу – Де Брюйне, Родрі, Бернарду Сілва – Марез, Жезус, Фоден

Запасні: Стеффен, Карсон, Аке, Стерлінг, Гюндоган, Гріліш, Зінченко, Фернандінью, Іган-Райлі, Палмер, Макейті, Лавіа

Реал Мадрид – Манчестер Сіті: пряма відеотрансляція півфіналу Ліги чемпіонів

Реал Мадрид – Манчестер Сіті: анонс матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів