Реал Мадрид приймає Манчестер Сіті у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Реал Мадрид – Манчестер Сіті відбудеться 4 травня на Сантьяго Бернабеу. Старт зустрічі о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн поєдинку.

Пряму відеотрансляцію матчу Реал Мадрид – Манчестер Сіті дивіться за цим посиланням

Манчестер Сіті вважається фаворитом, попри виїзний статус матчу. На перемогу Гвардіоли William Hill дає коефіцієнт 2.1, на домашній виграш Анчелотті – 3.1, а на нічию – 3.8.

Реал програв перший матч (3:4) і може вважати мінімальну поразку успіхом, зважаючи на картину гри. У підсумковий тріумф Мадрида букмекери майже не вірять – 4.33, тоді як вихід Сіті у фінал оцінений в 1.2.

Матч очікується дуже результативним. На стандартний тотал більше (2,5) можна поставити з коефіцієнтом 1.5, а на відповідний тотал менше – за 2.5. Голів найбільше чекають від Каріма Бензема (1.83).

Реал Мадрид – Манчестер Сіті: анонс матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів