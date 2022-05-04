Реал Мадрид – Манчестер Сіті: анонс матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів
Мадридський Реал в рамках матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА приймає Манчестер Сіті. Анонс і прогноз читайте на "Футбол 24".
Після формування півфінальних пар більшість вболівальників очікувала, що протистояння між Манчестер Сіті та Реалом стане дуже яскравим. Втім, ніхто навіть уявити не міг, наскільки крутою вийде перша ж їхня зустріч – 4:3 на Етіхаді не просто вразили футбольну спільноту, а й безсумнівно заслужили на статус одного із найкращих матчів ЛЧ у історії. Обидві команди та їхні тренери максимально повно розкрили свої переваги й недоліки, а одним із найкращих гравців несподівано виявився наш Олександр Зінченко.
Пряму відеотрансляцію матчу Реал Мадрид – Манчестер Сіті дивіться за цим посиланням
Не факт, що матч-відповідь дотягнеться до рівня безумства, який ми бачили тиждень тому, але нудно точно не буде. Обидва колективи занадто круті в рамках свого стилю: в першому поєдинку Манчестер Сіті завдяки кращій структурі гри знищив Реал за стартові 20 хвилин, однак Мадрид зібрався й зламав хід зустрічі – "вершкові" пішли у сміливий пресинг великою групою гравців, звели матч до хаотичних індивідуальних протистоянь і забивали "на інстинктах". Кожен коуч довів ефективність власної системи: у Гвардіоли спрацювали адаптації під суперника, а у Анчелотті – адаптації під власних лідерів.
Глобально "містяни" залишились фаворитами. Реал так і не вирішив основних проблем у грі – персональні орієнтування по Де Брюйне завершились знущанням Кевіна над опорниками й двома ранніми голами за його участі, а ставка на агресивний пресинг посилила і без того шалений тиск на центрбеків. Не розібралися "бланкос" і зі змінами позицій суперника на флангах (особливо зліва, де хитрували Зінченко й Де Брюйне). Це змушувало Модріча діяти глибше, що сильно обмежувало його участь в організації контргри. Втім, варто не забувати про відсутність в першому матчі Каземіро та про погану форму Алаби (не встиг як слід відновитись після травми).
З іншого боку, підопічних Карло Анчелотті можна похвалити за швидку й правильну реакцію на провальний старт, а також за вміння нав'язати зручний сценарій гри. У Сіті дійсно проходило багато задумок Пепа, але загалом матч був вкрай нестабільним – все могло завершитись як з рахунком 4:4, так і з рахунком 8:2. Між тим, в умовах хаосу та великої ролі індивідуальних рішень "бланкос" перетворюються в найнебезпечніший колектив на планеті.
Це говорить не тільки про клас, а і про сталеві нерви мадридців. У Манчестер Сіті з цим аспектом не все так круто – "містяни", наприклад, начисто провалили другий тайм виїзного матчу проти Атлетіко, притиснувшись до своїх воріт і граючи на відбій (навіть Пеп здався, почавши знімати з гри креативників). Хоча до перерви англійці контролювали суперника. З Реалом також вистачало нервів – навіть залізні Едерсон і Діаш під тиском допускали дитячі помилки. Зрештою, можна згадати недавні поєдинки з Ліверпулем, де у підопічних Гвардіоли і з пресингом почались проблеми, і дурні голи прилітали, і 0:3 за 45 хвилин отримували.
Реал же минулими вихідними оформив 35-те чемпіонство Іспанії, а Карло Анчелотті встановив унікальне досягнення – він виграв усі топ-чемпіонати. Мадридці влаштували епічне святкування, в якому головний тренер відривався на повну. Всі ці дні команду носили на руках, але чи не зіграє цей тріумф злий жарт у півфіналі ЛЧ? Сьогодні й дізнаємось.
Кадрова ситуація
Каземіро після двох тижнів поза грою повернувся до роботи в загальній групі й точно вийде в основі Реала на матч-відповідь проти Ман Сіті. В заявку потрапив і Алаба, однак його участь у зустрічі залишається під великим сумнівом – австрієць через м'язове пошкодження не тренувався з командою. Бейл, Іско та Азар точно не зіграють.
Пеп Гвардіола знову може розраховувати на Канселу. Жоау повернувся після дискваліфікації – і тут постає питання, де його використають. Вокер тільки-но почав тренуватись після трьох тижнів простою, а Стоунз так і не встиг відновитись. Якщо Кайл не готовий, то Канселу точно вийде на правий фланг оборони. Це відкриє шлях для Зінченка, якому в першій грі повністю вдалося виконати функціонал Жоау.
Втім, Пеп перед грою зазначив, що в його планах зіграти надійніше в обороні. За таких умов він цілком може поставити у старт Аке – власне, він провів 70 хвилин у останньому матчі проти Лідса й не провалився. Це була репетиція чи просто відпочинок для Зніченка? Скоро дізнаємось.
Орієнтовні склади на матч Реал Мадрид – Манчестер Сіті
Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Начо, Менді – Модріч, Каземіро, Кроос – Родріго, Бензема, Вінісіус
Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Діаш, Ляпорт, Зінченко – Де Брюйне, Родрі, Бернарду Сілва – Марез, Жезус, Фоден
Прогноз "Футбол 24" – 2:2
Перед першим матчем все виглядало просто: Манчестер Сіті – фаворит, який має набагато кращу структуру гри, а Пеп – кращий гейм-менеджер, ніж Анчелотті. Реал, звісно ж, поважали, однак кожен прохід у наступний раунд ЛЧ здавався відскоком, яким нарешті повинен покласти край більш організований суперник у праймовій формі.
Всі ці тези, в принципі, можна прикласти і до матчу-відповіді, однак після перестрілки на Етіхаді їхня вага здається невисокою. Реал і Манчестер Сіті довели здатність знищити один одного в рамках власних ігрових концепцій. "Вершкові" дуже ефективні в пресингу, в перехідних фазах та завершальній фазі атак, "містяни" – в позиційній роботі, збалансованості та загальній структурі гри. Суперники рівні в якості командної взаємодії, але у мадридців вона більше працює на досвіді та інстинктах – англійці ж користуються заготовками.
Вразливим місцем обох колективів здається оборона, але насправді проблеми в ній є похідними від загальних негараздів. Все буде вирішуватись у центральній частині поля та на флангах – втім, і тут комусь надати перевагу важко.
Враховуючи потужну форму Реала та Сіті, цілком можна сподіватись на нову перестрілку. Навряд чи справа дійде до 4:3, але бойова нічия точно виглядає вірогідною. Принаймні, варто відштовхуватись від прогнозу на тотал більше 3,5.
Щодо проходу в фінал – тут робити прогнози важко, але ризикнемо поставити на Сіті. Реалу в більшості топ-матчів доводиться створювати дива, однак чи може це принести тріумф? Подивимось, але "містяни" в цьому плані стабільніші.
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