Після формування півфінальних пар більшість вболівальників очікувала, що протистояння між Манчестер Сіті та Реалом стане дуже яскравим. Втім, ніхто навіть уявити не міг, наскільки крутою вийде перша ж їхня зустріч – 4:3 на Етіхаді не просто вразили футбольну спільноту, а й безсумнівно заслужили на статус одного із найкращих матчів ЛЧ у історії. Обидві команди та їхні тренери максимально повно розкрили свої переваги й недоліки, а одним із найкращих гравців несподівано виявився наш Олександр Зінченко.

Пряму відеотрансляцію матчу Реал Мадрид – Манчестер Сіті дивіться за цим посиланням

Не факт, що матч-відповідь дотягнеться до рівня безумства, який ми бачили тиждень тому, але нудно точно не буде. Обидва колективи занадто круті в рамках свого стилю: в першому поєдинку Манчестер Сіті завдяки кращій структурі гри знищив Реал за стартові 20 хвилин, однак Мадрид зібрався й зламав хід зустрічі – "вершкові" пішли у сміливий пресинг великою групою гравців, звели матч до хаотичних індивідуальних протистоянь і забивали "на інстинктах". Кожен коуч довів ефективність власної системи: у Гвардіоли спрацювали адаптації під суперника, а у Анчелотті – адаптації під власних лідерів.

Глобально "містяни" залишились фаворитами. Реал так і не вирішив основних проблем у грі – персональні орієнтування по Де Брюйне завершились знущанням Кевіна над опорниками й двома ранніми голами за його участі, а ставка на агресивний пресинг посилила і без того шалений тиск на центрбеків. Не розібралися "бланкос" і зі змінами позицій суперника на флангах (особливо зліва, де хитрували Зінченко й Де Брюйне). Це змушувало Модріча діяти глибше, що сильно обмежувало його участь в організації контргри. Втім, варто не забувати про відсутність в першому матчі Каземіро та про погану форму Алаби (не встиг як слід відновитись після травми).

З іншого боку, підопічних Карло Анчелотті можна похвалити за швидку й правильну реакцію на провальний старт, а також за вміння нав'язати зручний сценарій гри. У Сіті дійсно проходило багато задумок Пепа, але загалом матч був вкрай нестабільним – все могло завершитись як з рахунком 4:4, так і з рахунком 8:2. Між тим, в умовах хаосу та великої ролі індивідуальних рішень "бланкос" перетворюються в найнебезпечніший колектив на планеті.

Це говорить не тільки про клас, а і про сталеві нерви мадридців. У Манчестер Сіті з цим аспектом не все так круто – "містяни", наприклад, начисто провалили другий тайм виїзного матчу проти Атлетіко, притиснувшись до своїх воріт і граючи на відбій (навіть Пеп здався, почавши знімати з гри креативників). Хоча до перерви англійці контролювали суперника. З Реалом також вистачало нервів – навіть залізні Едерсон і Діаш під тиском допускали дитячі помилки. Зрештою, можна згадати недавні поєдинки з Ліверпулем, де у підопічних Гвардіоли і з пресингом почались проблеми, і дурні голи прилітали, і 0:3 за 45 хвилин отримували.

Реал же минулими вихідними оформив 35-те чемпіонство Іспанії, а Карло Анчелотті встановив унікальне досягнення – він виграв усі топ-чемпіонати. Мадридці влаштували епічне святкування, в якому головний тренер відривався на повну. Всі ці дні команду носили на руках, але чи не зіграє цей тріумф злий жарт у півфіналі ЛЧ? Сьогодні й дізнаємось.

Кадрова ситуація

Каземіро після двох тижнів поза грою повернувся до роботи в загальній групі й точно вийде в основі Реала на матч-відповідь проти Ман Сіті. В заявку потрапив і Алаба, однак його участь у зустрічі залишається під великим сумнівом – австрієць через м'язове пошкодження не тренувався з командою. Бейл, Іско та Азар точно не зіграють.

Пеп Гвардіола знову може розраховувати на Канселу. Жоау повернувся після дискваліфікації – і тут постає питання, де його використають. Вокер тільки-но почав тренуватись після трьох тижнів простою, а Стоунз так і не встиг відновитись. Якщо Кайл не готовий, то Канселу точно вийде на правий фланг оборони. Це відкриє шлях для Зінченка, якому в першій грі повністю вдалося виконати функціонал Жоау.

Втім, Пеп перед грою зазначив, що в його планах зіграти надійніше в обороні. За таких умов він цілком може поставити у старт Аке – власне, він провів 70 хвилин у останньому матчі проти Лідса й не провалився. Це була репетиція чи просто відпочинок для Зніченка? Скоро дізнаємось.

Орієнтовні склади на матч Реал Мадрид – Манчестер Сіті

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Начо, Менді – Модріч, Каземіро, Кроос – Родріго, Бензема, Вінісіус

Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Діаш, Ляпорт, Зінченко – Де Брюйне, Родрі, Бернарду Сілва – Марез, Жезус, Фоден

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Перед першим матчем все виглядало просто: Манчестер Сіті – фаворит, який має набагато кращу структуру гри, а Пеп – кращий гейм-менеджер, ніж Анчелотті. Реал, звісно ж, поважали, однак кожен прохід у наступний раунд ЛЧ здавався відскоком, яким нарешті повинен покласти край більш організований суперник у праймовій формі.

Всі ці тези, в принципі, можна прикласти і до матчу-відповіді, однак після перестрілки на Етіхаді їхня вага здається невисокою. Реал і Манчестер Сіті довели здатність знищити один одного в рамках власних ігрових концепцій. "Вершкові" дуже ефективні в пресингу, в перехідних фазах та завершальній фазі атак, "містяни" – в позиційній роботі, збалансованості та загальній структурі гри. Суперники рівні в якості командної взаємодії, але у мадридців вона більше працює на досвіді та інстинктах – англійці ж користуються заготовками.

Вразливим місцем обох колективів здається оборона, але насправді проблеми в ній є похідними від загальних негараздів. Все буде вирішуватись у центральній частині поля та на флангах – втім, і тут комусь надати перевагу важко.

Враховуючи потужну форму Реала та Сіті, цілком можна сподіватись на нову перестрілку. Навряд чи справа дійде до 4:3, але бойова нічия точно виглядає вірогідною. Принаймні, варто відштовхуватись від прогнозу на тотал більше 3,5.

Щодо проходу в фінал – тут робити прогнози важко, але ризикнемо поставити на Сіті. Реалу в більшості топ-матчів доводиться створювати дива, однак чи може це принести тріумф? Подивимось, але "містяни" в цьому плані стабільніші.

Ліверпуль вийшов у фінал Ліги чемпіонів, здобувши вольову перемогу над Вільяреалом – мерсисайдці відігралися з 0:2