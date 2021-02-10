Реал Мадрид обіграв Хетафе у рамках перенесеного 1-го туру іспанської Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Традиційно "кусючий" Хетафе тримався проти більш статусного суперника цілу годину. Однак після того захисники не встежили за Карімом Бензема, який ударом головою увігнав м'яч у сітку. Згодом закріпили перевагу Мадрида його ліві захисники – Марсело прострілив, а Менді замкнув.

Реал впевнено здолав Хетафе та скоротив відставання від лідера Прімери

Фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Зінедіна Зідана з рахунком 2:0. Реал піднявся на другу сходинку турнірної таблиці та скоротив відставання від Атлетіко до 5-и пунктів (у "матрацників" в запасі дві гри). Хетафе розташувався на 13-му місці чемпіонату Іспанії.