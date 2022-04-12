Реал Мадрид – Челсі: онлайн-трансляція матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів
21:50 - Читать на русском
Мадридський Реал в рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ приймає Челсі. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
41' live
15’ Мейсон Маунт
Матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між мадридським Реалом і лондонським Челсі розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція доступна на "MEGOGO". Перша зустріч завершилась перемогою "вершкових" з рахунком 3:1.
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Стартові склади
Реал Мадрид:
Челсі:
Реал Мадрид – Челсі: анонс матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів
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