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Реал Мадрид – Бетіс: пряма відеотрансляція матчу

19 травня 12:50 155 Читать на русском
Реал Мадрид – Бетіс: пряма відеотрансляція матчу
Реал Мадрид – Бетіс: пряма відеотрансляція матчу

Реал приймає Бетіс в рамках 38-го туру Прімери. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

 
Лорен Морон 61’
Хесе Родрігес 75’
61’ Лорен Морон
75’ Хесе Родрігес

Поєдинок 38-го туру чемпіонату Іспанії Реал Мадрид – Бетіс розпочнеться о 13:00 за київським часом. Пряму відеотрансляцію зустрічі ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн матчу.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Бетіс Бетіс Реал Мадрид - Бетіс
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