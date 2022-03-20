Мадридський Реал в рамках 30-го туру Ла Ліги приймає Барселону. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 30-го туру Ла Ліги між Реалом і Барселоною стартував о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція зустрічі доступна на MEGOGO.

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Мадридський Реал підходить до Ель Класіко в статусі лідера чемпіонату, маючи відрив у 10 очок від другого місця. Підопічні Карло Анчелотті не знають поразок у 24-х домашніх матчах Прімери поспіль, а їхня загальна безпрограшна серія нараховує 16 поєдинків при 4-х поспіль перемогах в останніх турах.

Втім, і Барса провела потужний відрізок у першості – "блаугранас" теж виграли 4 крайніх зустрічі в Ла Лізі, а загалом їхня безпрограшна серія нараховує 12 турів. На виїзді каталонці не поступаються в 10 поєдинках поспіль.

При порівнянні тріумфальних серій Реал має одну суттєву перевагу – "вершкові" вже протягом трьох років не дають Барселоні взяти гору над Мадридом в Ель Класіко. Востаннє "кулес" перемагали "королівський клуб" аж у березні 2019-го.

Стартові склади

Реал Мадрид:

Барселона: