Реал Мадрид – Атлетіко: стартові склади та онлайн-трансляція півфіналу Суперкубка Іспанії – Лунін програв Кепі
20:25 - Читать на русском
В рамках 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії мадридський Реал приймає Атлетіко. Стартові склади та онлайн-трансляція поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Півфінал Кубка Іспанії 2023/24 між мадридськими Реалом і Атлетіко розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на Setanta Sports. Андрій Лунін залишився у запасі, а його місце в основі займе Кепа.
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Стартові склади
Реал Мадрид:
Атлетіко:
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