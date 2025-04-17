У той час, як у першому таймі бригада арбітрів цілих 6 хвилин вирішувала, чи призначати пенальті у ворота Арсенала за фол проти Мбаппе, головний арбітр Франсуа Летексьє не мав жодних сумнівів, коли вказав на позначку на користь "канонірів". Але Сака продемонстрував піжонство – і в спробі принизити Куртуа прогадав.

Арсенал вийшов у півфінал Ліги чемпіонів – "каноніри" заслужено перемогли Реал на Сантьяго Бернабеу

Проте після перерви Букайо забив з гри, і Арсенал переміг із рахунком 2:1. Після того, як Вінісіус Жуніор зрівняв рахунок, Габріел Мартінеллі забив переможний гол на 90+3-й хвилині.

У півфіналі ЛЧ команда Мікеля Артети зіграє з ПСЖ.