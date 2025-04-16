Реал Мадрид у рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ 2024/25 приймає Арсенал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2024/25 між мадридським Реалом і Арсеналом розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Перша зустріч завершилась розгромною поразкою "вершкових" з рахунком 0:3.

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На жаль, Олександр Зінченко залишився на лаві запасних. Андрій Лунін же не зміг взяти участь у поєдинку через пошкодження.

Стартові склади:

Реал Мадрид: Куртуа, Лукас Васкес (к.), Асенсіо, Рюдігер, Алаба, Вальверде, Чуамені, Беллінгем, Родріго, Мбаппе, Вінісіус.

Арсенал: Райя, Тімбер, Саліба, Ківйор, Льюїс-Скеллі, Партей, Райс, Едегор, Сака, Меріно, Мартінеллі.

Реал Мадрид – Арсенал: анонс матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів