Без українців і без радикальних змін, але з ноткою ризику від Карло

Мікель Артета вирішив не змінювати переможний склад із матчу на Емірейтс, хоча протягом тижня виникали питання щодо готовності Парті. Карло Анчелотті, своєю чергою, провів дві перестановки – дискваліфікованого Камавінгу замістив Чуамені, а на правому фланзі оборони з'явився Васкес. Це був дуже ризикований хід, враховуючи проблеми Лукаса в захисті. Вальверде ж перейшов у центральну трійку.

Відповідно, у стартовому складі "канонірів" не вдалося побачити Зінченка. Лунін теж не вийшов, однак українець має поважну причину – Куртуа кращий Андрій заліковує пошкодження. Як і Менді.

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Арсенал легко стримав Реал у першому таймі

Реал мав відігруватись з 0:3, тож госопдарі видали очікуваний агресивний старт. Мадридці намагались комбінувати на флангах і вступали у контрпресинг вже перед чужим штрафним. Втім, небезпечних моментів з гри команда не створила.

У позиційних атаках атакувальній трійці бракувало простору, адже Арсенал сідав низько. При цьому спіймати гостей на перехідних фазах не вдавалося, хоча на Емірейтс було 4-5 потенційних і реальних виходів віч-на-віч. Як наслідок, п'ять із шести ударів Реала до перерви пройшли з дистанції, причому чотири з них заблокували. Команда Карло Анчелотті награла всього на 0,11 очікуваних голів (і це з урахуванням стандартів).

З відчаю Реал скотився на кроси, виконавши 23 подачі чи простріли. Точними виявились лишень три, адже замикати було нікому – Беллінгем у штрафний не вривався, а Вінісіус і Мбаппе в повітрі дуже слабкі. Та і в цілому "бланкос" слабко насичували зони завершення.

Підопічні Мікеля Артети підтверджували реноме найкращої оборони Європи, хоча й не гребували затяжками часу (Рая навіть отримав за це жовту). Команда прогнозовано віддала ініціативу й падала в низьких блок, однак на початку зустрічі лондонці навіть переважали Реал за володінням. Що найбільш важливо, вони створювали великі проблеми на лівому фланзі оборони Мадрида, де Сака рвав Алабу.

Букайо на 8-й хвилині міг вбивати інтригу в протистоянні, змістившись на лінію штрафного й вгативши у дальній нижній кут – Куртуа врятував господарів.

От тільки цей момент став першим і останнім, проведеним з гри в першому таймі. Арсенал ще декілька разів міг вискочити в небезпечні контратаки, однак у Едегора трапився якийсь розсинхрон з партнерами. Мартін або помилявся з передачами в перехідних фазах, або не мав підтримки.

Суддя – головний герой першого тайму

Найцікавішою командою в першому таймі стала команда арбітрів. Саме бригада Франсуа Летексьє створила драму на рівному місці. Вже на 10-й хвилині француз призначив пенальті у ворота Реала – Асенсіо прихопив Меріно при вриванні останнього на подачу з кутового. Щоправда, подача пішла зовсім у іншу зону, тож епізод ніяк не впливав на ігрову ситуацію.

Франсуа Летексьє мав підстави вказати на "позначку" – і він таки вказав. Здавалося, що інтрига в протистоянні буде вбита вже на старті матчу-відповіді. До м'яча підійшов Сака... І не забив! Букайо по-піжонськи підкинув сферу в лівий нижній кут, а Курута виконав простенький сейв.

На 23-й же хвилині пенальті було призначено у ворота Арсенала! Ситуація виявилась схожою – при стандарті пішла подача на дальню стійку, куди теоретично міг вриватись Мбаппе. На практиці м'яч пролетів далеко від нього, тож Кіліан вирішив впасти. Благо, Райс прихопив француза двома руками.

Деклану ще й жовту картку показали, що виглядало більшою катастрофою для "канонірів" (англієць пропустив би наступний матч). Втім, розбір епізоду затягнувся аж на п'ять хвилин, завершившись особистим переглядом відеоповтору. Зрештою, Франсуа Летексьє скасував пенальті й жовту, не побачивши фолу з боку Райса, але фанатів збили з пантелику неправильним титром – УЄФА спочатку показав, що судді побачили офсайд.

Всі ці паузи загалом грали на користь Арсенала, збиваючи атакувальний темп і запал Реала. Гості впевнено довели перший тайм до нульової нічиєї. У Мадридців залишалося всього 45 хвилин на камбек.

Саліба дав Реалу шанс, але "королівський клуб" не подолав своїх проблем

Футбол Реала в другому таймі практично не змінився. Господарі лишень зменшили кількість безперспективних кросів, хоча їх все одно назбиралось понад десяток. Моментів все одно не виникало – у перші 15 хвилин по перерві пригадується тільки спроба Родріго закрутити "сухий лист" з кутового – Рая не спав.

Карло Анчелотті на 61-й хвилині провів потрійну заміну, кинувши у бій Ендріка, Франу Гарсія та Себальйоса (замість Васкеса, Алаби й Родріго). Краще не стало. Стало гірше – на 65-й хвилині Арсенал відкрив рахунок на Сантьяго Бернабеу.

Арсенал провів затяжну комбінацію з улюбленого правого флангу. Все почалося з виносу Раї точно на голову Меріно, якому вдалося виконати скидку на хід Сака. Букайо ж покотив на Едегора, а Мартін швидко обігрався з Меріно перед карним майданчиком. Сака в цю ж мить забігав за спини захисникам "вершкових" – все той же Меріно помітив це зміщення й видав розрізний пас, який вивів вінгера віч-на-віч.

Букайо продовжив піжонити, перекинувши Куртуа, але цього разу він влучив у ворота. 0:1! Здавалося, що це вже точно кінець.

Втім, вже на 67-й хвилині рахунок зрівнявся. Господарям допоміг Саліба, який зловив ґаву на лінії власного карного майданчика. Вінісіус відібрав м'яч у француза й переграв Раю – 1:1! Залишилось забити ще три голи.

Втім, картина гри Реала від цього особливо не змінилась. На 73-й хвилині ще й Мбаппе травмувався (його замінив Браїм Діас), а Модріч замінив Асенсіо. Карло Анчелотті йшов ва-банк, але спроба навали призвела лишень до кількох негострих ударів. Арсенал зовсім не нерував.

При цьому лондонці отримали простір, організувавши серію контратак Арсенала. Добивати "вершкових" міг Едегор, який на 81-й хвилині крутив з лінії півкола під дальню стійку, однак точності Мартіну трішки забракло.

А от Мартінеллі в компенсований час не схибив, відірвавшись від Франа Гарсії й реалізувавши вихід сам на сам – 1:2. Це був нокаут. Реал вилетів з Ліги чемпіонів, програвши обидва чвертьфінальних поєдинки. Арсенал вийшов у півфінал.

А Зінченко, до речі, зіграв! Мікель Артета випустив українця рівно на 30 секунд. Вочевидь, із поваги до легенди :)