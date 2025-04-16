Тиждень тому Арсенал оформив апсет року, знищивши Реал у рідних стінах з рахунком 3:0. Масштаб події можна зрівняти з перемогою Олександра Усика над Тайсоном Фьюрі, а то і з перемогою останнього над Володимиром Кличком. Молодий і амбіційний топ поклав короля на лопатки.

Різноманітні суперкомп'ютери одразу ж провели корекцію своїх підрахунків, призначивши "канонірів" фаворитами на перемогу в ЛЧ. Більшість експертів вже не сумнівається у півфіналі. Зрозуміти їх можна – занадто вже потужно проявила себе команда Мікеля Артети в першій зустрічі і занадто перспективно вона виглядає на тлі вчорашніх ПСЖ та Барселони, від яких очікували взяття титулу.

До слова, FAVBET дав прогноз на перший матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2024/25 між мадридським Реалом і Арсеналом. Коефіцієнт на перемогу команди Карло Анчелотті – 1,76. На тріумф підопічних Мікеля Артети фахівці дають 4,40.

Детальний аналіз матчу на Емірейтс можете переглянути у спеціальному відео на ютуб-каналі "Футбол 24".

Якщо ж коротко – лондонці скористались проблемами Реала в пресингу і вузькістю мадридського блоку 4-4-2, легко переправляючи м'яч на фланги й тероризуючи звідти кросами й комбінаціями. Крім того, шикарно зіграла ідея з трьома десятками у старті. Меріно, Едегор і Райс завдяки своїй мобільності встигали як навантажувати зони завершення, так і допомагати під тиском в опорній зоні.

Контролюючи рух м'яча, Мікель Артета загнав "вершкових" у низький блок, в якому мадридці особливо вразливі. Спроби вийти з нього розбивались об інтенсивний тиск острів'ян – Арсенал провів 115 високих пресингів, а Мадрид припустився 24-х низьких втрат. Словом, поразка мадридців виявилась тотальною, хоча Карло Анчелотті з більшістю зірок списали невдачу на два ракетних постріли Райса зі штрафних.

Весь тиждень у Мадриді думали про Ремонтаду. Магія Сантьяго Бернабеу зрозуміла як суперникам "бланкос", так і самим господарям. "Якщо і є місце, де відбуваються божевільні речі, то це наш дім", – заявив Беллінгем. Фани Арсенала при цьому нервують через менталку своїх футболістів, адже за останні 15 років команда привчила до провалів у вирішальну мить.

Але зробити це буде надзвичайно складно. Сама історія налаштована проти Реала. Пройти до наступного раунду ЛЧ після поразки з різницею в три голи у першій зустрічі вдалося тільки чотирьом клубам – Депортіво, Барселоні, Ромі та Ліверпулю. При цьому англійці не вилітали у жодному з 11-ти протистоянь у турнірі, коли вдавалося виграти перший матч з різницею в три м'ячі.

У ігровому плані найбільшу проблему для Реала становить захист "канонірів". Підопічні Мікеля Артети у цьогорічній ЛЧ мають найкращі оборонні показники. Це – єдиний топ-клуб, для якого не стане проблемою відсиджування у режимі "автобусу", а от мадридцям потрібен простір. Без нього "вершковим" буде важко.

Втім, у Реала залишається один важливий тактичний козир, який навіть для Арсенала став проблемою. У першому таймі та на Емірейтс лондонці пропустили декілька небезпечних контрвипадів – при грі на переходах із оборони в атаку Мадрид залишається найкращим у світі.

Команда Карло Анчелотті легко могла відкрити рахунок в Англії, організувавши 4-5 потенційних і реальних виходів віч-на-віч, однак у Мбаппе й Вінісіуса в той день зовсім не пішла гра. Якби вони реалізували свої нагоди, ми б зараз знову говорили про магію Реала, якому вдається перемагати у ЛЧ попри жахливу гру.

От тільки Арсенал теж має сильну атаку з ухилом на флангову гру, а центрхав Меріно при грі фальшивою дев'яткою затьмарює травмованих Хаверца й Жезуса – у Мікеля вже 8 голів з лютого, коли його зробили номінальним форвардом. Реалу він теж забив, (він нікому не забивав частіше), та і загалом "каноніри" на Емірейтс ганяли Куртуа по всіх кутах.

І це проблема для Реала, адже мадридська оборона шкутильгає на обидві ноги протягом усього сезону. А сьогодні доведеться розкриватись, адже треба забивати тричі. При цьому Арсенал зберігає небезпеку при стандартах – лише з кутових у цьогорічній АПЛ "гармаші" провели 9 голів.

Словом, шанси підопічних Карло Анчелотті на Ремонтаду залишаються вкрай низькими. За великим рахунком, віра у камбек "вершкових" тримається виключно на магії Сантьяго Бернабеу та на статусі "короля ЛЧ". Втім, у Барселону після 0:4 у Парижі теж ніхто не вірив...

Кадрова ситуація

У Арсенал залишається недоступним центрбек Габріель, який вилетів до кінця сезону. Лондонці довели здатність круто захищатись і без нього, але відсутність бразильця все одно відчувалась. Крім того, у лазареті залишаються Калафйорі, Хаверц і Жезус.

Протягом тижня проблеми виникли у Парті, Вайта та Жоржінью. Участь Томаса й Бена перебувала під питанням, однак вчора обидва тренувались у загальній групі. Реалу ж не допоможе дискваліфікований Камавінга, а Лунін з Менді зазнали пошкоджень.

Орієнтовні склади на матч Реал Мадрид – Арсенал

Реал Мадрид: Куртуа – Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Алаба – Модріч, Чуамені, Беллінгем – Родріго, Мбаппе, Вінісіус

Арсенал: Рая – Тімбер, Саліба, Ківіор, Льюїс-Скеллі – Едегор, Парті, Райс – Сака, Меріно, Мартінеллі

Прогноз "Футбол 24" – прохід Арсенала

Якщо Реалу не вдасться швидко шокувати Арсенал, то шанси на успіх впадуть до нуля. От тільки для того, щоб вивести "канонірів" з рівноваги, потрібно атакувати великими силами – а це розкриє простір перед вразливим захистом мадридців. Хоча вибору все одно немає, адже обережність в позиційному наступі взагалі нічого не принесла у Лондоні.

На Арсенал треба тиснути, однак за ефективністю просувань під пресингом "гармаші" переважають 95% команд АПЛ – зате Реал у пресингу гірший за 84% представників Ла Ліги. Щоб не пропустити від Арсенала, треба уважно захищатись по кросах, але саме в цьому аспекті мадридці жахливі. Взагалі, майже всі плюси "королівського клубу" б'ються або суперником, або вадами самих "меренге".

Залишається сподіватись тільки на контратаки й ривки Мбаппе з Вінісіусом. Вдасться? Та не факт, враховуючи поразку від Валенсії та вилучення Кіліана на вихідних. Звісно, кадровий потенціал дозволяє влаштувати будь-яке шаленство, однак Арсенал об'єктивно надпотужний у захисній моделі – і гості мають гандикап у три голи. Навіть якщо Реал його відквитає, навряд чи вдасться залишити свої ворота сухими, тож ставимо на прохід острів'ян.