"Насправді, вплив пандемії буде помітним в 2021 році. Якщо вакцина добре себе проявить і сезон закінчиться з глядачами на трибунах, втрати будуть трохи меншими.

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У будь-якому випадку, велика заслуга Переса і його менеджменту в тому, що дохід від квитків становить незначну частину від усього прибутку Реала. Перес розумів, що присутність в клубі великих зірок забезпечує стрімке зростання доходів від реклами, а гроші від цих контрактів потрібно ділити навпіл між гравцями і клубом. І це привело до грандіозних змін в Реалі.

Очевидно, що Реал справляється краще за інші іспанські клуби, наприклад, за Барселону. Реал зустрів пандемію в дуже стійкому становищі. Чи буде Реалу важко? Звичайно, але не так, як конкурентам. У сезоні-2021/22 відбудеться певна нормалізація ситуації", – цитує Дієса As.

Наразі Реал розташовується на третій сходинці турнірної таблиці Ла Ліги, Барса – 5-та.

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