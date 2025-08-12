Мадридський Реал розгромив австрійський Тіроль – до перемоги долучився і українець Андрій Лунін. Результат та огляд зустрічі читайте в цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

ВСГ Тіроль – Реал – 0:4

Голи: Мілітао, 11, Мбаппе,13, 59, Родріго, 81

Реал продовжує передсезонну підготовку – тепер мадридці зустрілись з австрійським ВСГ Тіроль. В старті місце у воротах отримав Тібо Куртуа. Уже на 13-й хвилині рахунок був 2:0 на користь Мадрида. Спочатку Мілітао замкнув передачу Браїма Діаса головою, м'яч по дузі опинився у воротах. А вже за 2 хвилини Гюлер прекрасним пасом знайшов Мбаппе у штрафному – той обробив м'яч першим дотиком, а другим "прошив" воротаря.

По перерві Реал продовжив знущатись зі суперника. Мбаппе оформив дубль на 59-й хвилині, вискочивши віч-на-віч з воротарем після чудової розрізної передачі Чуамені. Кіліан ще й знущально обіграв кіпера, після чого закотив м'яч у порожні ворота.

Після цього Хабі Алонсо вдався до масових замін, зокрема, випустивши на поле Андрія Луніна. Українець одного разу навіть врятував команду після виходу віч-на-віч. А крапку в грі поставив Родріго, який закотив у дальній кут після чудового асисту Мбаппе. 4:0 – впевнена перемога Реала.

