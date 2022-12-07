Трансферна сага завершилася на користь Королівського клубу. Ключовими факторами стали бажання самого Ендріка перейти в Реал та, звісно ж, гроші. Палмейрасу вдалося виторгувати максимум за свого вихованця.

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За інформацією Marca, сторони перебувають за крок від завершення переходу. Найближчими днями батько та за сумісництвом агент 16-річного бразильця має вдруге прилетіти до столиці Іспанії, аби залагодити всі деталі. Реал заплатить 60 мільйонів євро. Фабріціо Романо зазначає, що з податками і додатковими виплатами цифра може перевищити 70 млн.

Варто зауважити, що Ендрік зможе перебратися в Мадрид лише влітку 2024 року (після досягнення повноліття). Проте Реал грає на випередження, щоб вундеркінд не дістався конкурентам. Юний бразилець вже грає на дорослому рівні та встиг стати наймолодшим автором гола в історії Палмейраса. Попередній рекорд тримався 106 років. Загалом в активі форварда 7 матчів за першу команду, в яких він забив 3 голи та віддав 1 асист.

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До слова, Мадрид виграв за конкуренцію за Ендріка у Барселони, про інтерес якої повідомляв Хаві Ернандес. Також купити бразильця намагався ПСЖ, але пропозиція французів була скромнішою.