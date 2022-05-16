CMM-відділ мадридського клубу окремо відзначив 23-річного голкіпера після матчу проти Кадіса (1:1).

Феєрія Луніна і суперслалом Родріго у відеоогляді матчу Кадіс – Реал – 1:1

Лунін здійснив кілька вражаючих сейвів і відбив пенальті Альваро Негредо. Саме українця визнали найкращим гравцем поєдинку. "Наші 12 балів переходять... Андрію Луніну!" – написали в Instagram Реала, явно імітуючи систему оцінювання Євробачення.

Додамо, що для Луніна це був лише четвертий матч у сезоні і другий в чемпіонаті. Андрій ніяк не може вберегти ворота "сухими", пропускаючи строго по одному голу в кожній зустрічі.

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