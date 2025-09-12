Реал не збирається відпускати Франко Мастантуоно на молодіжний чемпіонат світу, який у жовтні стартує в Чилі. Керівництво клубу вважає, що участь 18-річного півзахисника у турнірі може зашкодити його розвитку та позбавить команду важливого гравця у ключовий відрізок сезону.

Реал втратив зірку через травму – відомо, скільки пропустить

Мастантуоно лише цього літа перебрався до столиці Іспанії, коли Реал активував клаусулу в 45 мільйонів євро у Рівер Плейта. Аргентинська федерація наполягала на його участі в турнірі, однак наставник "вершкових" Хабі Алонсо чітко висловив свою позицію: "Якщо це залежатиме від нас – він залишиться з нами", – цитує тренера GOAL.

Якщо відпустити гравця, він міг би пропустити до семи поєдинків за Реал у Ла Лізі та Лізі чемпіонів. У клубі вважають, що такий ризик неприпустимий, адже Мастантуоно вже отримав місце у стартовому складі й розглядається як один із ключових проєктів на майбутнє.

За даними джерела, представники аргентинської федерації готові навіть летіти до Європи, аби особисто переконати мадридців. Попри тиск із боку Аргентини, у Реалі залишаються непохитними. Мастантуоно очікується в заявці "бланкос" на виїзний матч проти Реал Сосьєдада, тоді як фінальний список учасників молодіжного чемпіонату світу буде оголошено 15 вересня.

Реал у матчі з трьома скасованими голами переміг Мальорку і піднявся на вершину Ла Ліги – VAR двічі обікрав Мбаппе