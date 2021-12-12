Бразилець не може похизуватися стабільним місцем у стартовому складі команди Карло Анчелотті, але мадридці високо цінують талант 20-річного Родріго.

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За інформацією Фабріціо Романо, Реал не хоче навіть думати про можливий продаж футболіста. Ба більше, мадридці найближчим часом планують почати переговори щодо нового контракту з гравцем, чинна угода якого розрахована до 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль був би не проти купити Родріго. Зауважимо, що у нинішньому сезоні вінгер провів 19 матчів на клубному рівні, забивши 2 голи та віддавши 3 асисти.

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