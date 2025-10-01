Поєдинки Реала з Кайратом та Тоттенхема з Буде-Глімт у Лізі чемпіонів були відзначені цікавою особливістю.

Реал встановив новий рекорд Ліги чемпіонів, вийшовши на поле в Казахстані проти місцевого Кайрата. Поєдинок у Павлодарі став найбільш східним місцем проведення матчу в історії турніру від моменту його створення у 1955 році та у форматі Ліги чемпіонів із 1992-го. Реал спокійно переміг Кайрат з рахунком 5:0.

Історичний вечір відбувся і для Тоттенхема. Лондонці вирушили до Норвегії на матч із Буде-Глімт, і ця зустріч на Аспмюра Стадіоні стала найбільш віддаленою на північ зустріччю в історії Ліги чемпіонів та Кубка європейських чемпіонів. Лондонський клуб поступався 0:2, але зумів звести матч до нічиєї 2:2.

Таким чином, один ігровий день подарував одразу два унікальні рекорди – від сходу до півночі Європи.

