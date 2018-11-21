toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛІГА НАЦІЙ УКРАЇНА - ТУРЕЧЧИНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Реал і ПСЖ позмагаються за Еріксена

20:19 200 Читать на русском
Реал і ПСЖ позмагаються за Еріксена
Крістіан Еріксен / Goal

Хавбек Тоттенхема Крістіан Еріксен потрапив на радар до двох гігантів європейського футболу.

Півзахисник "шпор" Крістіан Еріксен зацікавив Реал і ПСЖ, повідомляє видання Express. Зазначається, що Тоттенхем поки не запропонував данському плеймейкеру новий контракт.

Неймар відмовляється переходити у Реал через Рамоса, – Don Balon

Нинішній контракт гравця з клубом чинний до літа 2020 року.

За ситуацією уважно стежать Реал та ПСЖ, які готові в будь-який момент запропонувати Еріксену солідний контракт, адже зараз Крістіан отримує лише 70 тисяч фунтів на тиждень. Данець хоче заробляти у Тоттенхемі як Кейн та Льоріс.

Почеттіно пояснив, чому інтерес Реала до нього піде на користь Тоттенхему, порівнявши ситуацію з подружнім життям

Теги
Англія Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Англії Реал Мадрид Реал Мадрид Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Трансфери Трансфери Реал Мадрид Крістіан Еріксен Крістіан Еріксен Тоттенхем Тоттенхем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
21
год
:
10
хв
Шахтар
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук