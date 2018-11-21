Реал і ПСЖ позмагаються за Еріксена

Хавбек Тоттенхема Крістіан Еріксен потрапив на радар до двох гігантів європейського футболу.

Півзахисник "шпор" Крістіан Еріксен зацікавив Реал і ПСЖ, повідомляє видання Express. Зазначається, що Тоттенхем поки не запропонував данському плеймейкеру новий контракт.

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Нинішній контракт гравця з клубом чинний до літа 2020 року.

За ситуацією уважно стежать Реал та ПСЖ, які готові в будь-який момент запропонувати Еріксену солідний контракт, адже зараз Крістіан отримує лише 70 тисяч фунтів на тиждень. Данець хоче заробляти у Тоттенхемі як Кейн та Льоріс.

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