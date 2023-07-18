"Вершкові" узгодили деталі оренди 18-річного футболіста з італійським клубом. Алекс Хіменес вирушить у Мілан на один сезон з правом викупу, інформує Relevo.

Реал залишить в себе захисника Шахтаря – "гірники" зароблять на оренді

Трансфер крайнього захисника може зіграти на користь Шахтарю. Річ у тім, що український клуб та Реал домовились про оренду оборонця Вінісіуса Тобіаса. Відхід конкурента дасть змогу бразильцю отримати більше ігрового часу і шанс переконати мадридців викупити його. Між Шахтарем та Реалом є домовленість про повноцінний трансфер за 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, Тобіас перейшов у Шахтар взимку 2022 року з Інтернасьйонала за 6 млн євро, але через повномасштабне вторгнення Росії не встиг зіграти жодного офіційного матчу.

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