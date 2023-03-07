Контракт Тухеля з Челсі закінчується в червні 2024 року, але німецький фахівець може його розірвати в односторонньому порядку. Це станеться, якщо він погодиться очолити нову команду.

Вилучення за 40 секунд у відеоогляді поєдинку Рома – Ювентус – 1:0

Як інформує Gazzetta dello Sport, у послугах Тухеля зацікавлені Інтер і Рома. Римський клуб у разі "втрати" Жозе Моурінью має намір розглядати тільки топ-тренерів на місце португальця.

Повідомляється, що конкуренцію грандам Серії А може скласти Реал, якщо Карло Анчелотті залишить свою посаду.

Рома обіграла Ювентус на Стадіо Олімпіко – перемогу приніс гарматний удар Манчіні, вилучення за 40 секунд