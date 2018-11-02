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Реал і Борусія Дортмунд націлились на хавбека Манчестер Сіті Діаса

10:48 442 Читать на русском
Реал і Борусія Дортмунд націлились на хавбека Манчестер Сіті Діаса
Брахім Діас / ESPN

Півзахисник Манчестер Сіті Брахім Діас може покинути "містян".

За інформацією Metro, Реал і Борусід Д розглядають можливість придбання 19-річного таланта Манчестер Сіті під час зимового трансферного вікна. Іспанець майже не отримує ігрової практики у чемпіонаті Англії і з'являється у складі Сіті лише під час кубкових баталій.

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Зазначається, що дортмундці радились із Санчо щодо доцільності придбання Діаса. Колишній партнер по Сіті хвалебно відгукнувся про Брахіма і закликав "джелів" спробувати підписати футболіста.

Влітку Діасом активно цікавилась Жирона, однак футболіст вирішив залишитись на Туманному Альбіоні. До слова, півзахисник вчора оформив дубль у матчі Кубка англійської ліги проти Фулхема.

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