Реал і Борусія Дортмунд націлились на хавбека Манчестер Сіті Діаса

Півзахисник Манчестер Сіті Брахім Діас може покинути "містян".

За інформацією Metro, Реал і Борусід Д розглядають можливість придбання 19-річного таланта Манчестер Сіті під час зимового трансферного вікна. Іспанець майже не отримує ігрової практики у чемпіонаті Англії і з'являється у складі Сіті лише під час кубкових баталій.

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Зазначається, що дортмундці радились із Санчо щодо доцільності придбання Діаса. Колишній партнер по Сіті хвалебно відгукнувся про Брахіма і закликав "джелів" спробувати підписати футболіста.

Влітку Діасом активно цікавилась Жирона, однак футболіст вирішив залишитись на Туманному Альбіоні. До слова, півзахисник вчора оформив дубль у матчі Кубка англійської ліги проти Фулхема.

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