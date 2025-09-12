Кіс Сміт, півзахисник АЗ Алкмар і капітан юнацької збірної Нідерландів, після переможного чемпіонату Європи U-19 привернув увагу Реала та Барселони, а сам юнак чітко окреслив свої амбіції – якомога швидше вийти на топ-рівень.

Нідерланди вперше виграли Євро U-19, відібравши титул в Іспанії – парад стійок і поперечин завадив гольовому шоу

Влітку Сміт привів Нідерланди до титулу на континентальній першості в Румунії. Він став не лише найкращим гравцем турніру, але й найкращим бомбардиром, що є рідкісним досягненням для хавбека. Саме цей прорив вивів його в медійний простір і зробив предметом інтересу грандів Ла Ліги.

"Євро U-19 допомогло привернути увагу. У соцмережах я бачив своє ім’я всюди. Я читав, що перебуваю на радарі Реала і Барселони. Це зробило мене гордим", – сказав Сміт у коментарі De Telegraaf.

Нещодавно Сміт дебютував за молодіжну збірну Нідерландів U-21 у матчі проти Ізраїлю. В складі АЗ Алкмар Сміт провів 40 матчів, у яких відзначився 2 голами та 4 асистами.

Transfermarkt оцінює Сміта в 5 мільйонів євро. Контракт гравця з АЗ Алкмар чинний до 2028 року.

Український футболіст запалює у Барселоні: забив у фіналі ЧС, став найкращим бомбардиром, вважається топ-проектом