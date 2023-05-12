Реал і Барселона витискають максимум, Мілан та Юве попереду англійців – шість грандів оприлюднили розклад турне у США
Провідні команди Європи затвердили плани підготовки до нового сезону.
Барселона, Ювентус, Реал, Мілан, Арсенал та Манчестер Юнайтед проведуть низку виставкових матчів у США, повідомляє прес-служба організаторів. Подія отримала назву "турне чемпіонів".
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Зазначається, що це будуть звичайні товариські матчі, мета яких – популяризувати футбол серед американців. Максимально це будуть робити Реал і Барселона, які мають зіграти проти кожного з решти суперників. Найменше завантажені англійці, в яких по одному матчу. Представники АПЛ не гратимуть проти команд з Італії.
Розклад матчів турне чемпіонів
Барселона – Ювентус – 22 липня
Реал – Мілан – 23 липня
Барселона – Арсенал – 26 липня
Реал – Манчестер Юнайтед – 26 липня
Мілан – Ювентус – 27 липня
Барселона – Мілан – 1 серпня
Реал – Ювентус – 2 серпня