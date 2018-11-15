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Реал і Барселона націлилися на вінгера загребського Динамо

07:30 3 Читать на русском
Реал і Барселона націлилися на вінгера загребського Динамо
Дані Ольмо / Twitter

Іспанські гранди зацікавлені у придбанні форварда загребського Динамо Дані Ольмо.

Дані Ольмо у 2014 році покинув Барселону через високу конкуренцію та перейшов у Динамо Загреб. Тепер каталонці хочуть повернути 20-річного вінгера, повідомляє Mundo Deportivo.

Реал також слідкує за футболістом і розглядає можливість його придбання. Повідомляється й про інтерес зі сторони Ліверпуля, Манчестер Юнайтед і Баварії. Щоправда, Динамо збирається отримати за Ольмо не менше, ніж 25 мільйонів євро.

Відзначимо, що Хорватія навіть намагалася натуралізувати іспанця, який виступає за юнацькі збірні "фурії рохи".

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