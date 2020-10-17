Хавбек МЮ може продовжити кар'єру в Ла Лізі, повідомляє AS.

Бруну Фернандеш різко відповів на всі чутки про конфлікт із Сульшером

Реал і Барселона уважно стежать за ситуацією Фернандеша в Англії, який нібито має розбіжності з керманичем манкуніанців Уле Гуннаром Сульшером. Якщо ймовірний конфлікт не розв'яжеться, то іспанські гранди готові переманити португальця. Вихованець італійської Новари став гравцем МЮ лише взимку, перебравшись із лісабонського Спортінга за 55 євро. Контракт півзахисника з Юнайтед чинний до літа 2025-го.

У нинішньому сезоні Бруну Фернандеш провів 4 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.

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