Реал і Барселона домовилися не "спокушати" гравців одне одного – є безкоштовні винятки
Реал та Барселона уклали своєрідний пакт про мир на трансферному ринку.
Флорентіно Перес та Жоан Лапорта домовилися не перехоплювати гравців одне одного, повідомляє Marca.
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Упродовж останніх місяців президенти іспанських грандів проводили переговори, які зачепили і "поведінку" на трансферному ринку. Реал не буде переманювати гравців Барси з тривалими контрактами, і навпаки. Втім, є нюанс. Якщо футболіст наближається до статусу вільного агента і не хоче підписувати нову угоду з нинішнім клубом, то його можна "вербувати".
Усна домовленість не вплине на полювання Реала і Барселони в інших командах. Наприклад, обидва гіганти Прімери продовжать боротися за Ерлінга Холанда.
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