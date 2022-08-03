Іспанські гранди мають грандіозну популярність у мережі. Інші європейські клуби не можуть скласти їм конкуренцію.

Ресурс Pop Foot підрахував, скільки підписників мають футбольні клуби у Facebook, Twitter, Instagram, Youtube та Tiktok. На чолі рейтингу опинився мадридський Реал, якому зовсім трішки програє Барселона. Далі з великим відставанням розмістилися Манчестер Юнайтед, ПСЖ та Ювентус.

1. Реал – 305 мільйонів 717 тисяч

2. Барселона – 289 мільйонів 366 тисяч

3. Манчестер Юнайтед – 189 мільйонів 252 тисячі

4. ПСЖ – 155 мільйонів 35 тисяч

5. Ювентус – 121 мільйон 692 тисячі

6. Челсі – 121 мільйон 142 тисячі

7. Ліверпуль – 117 мільйонів 793 тисячі

8. Баварія – 102 мільйони 981 тисяча

9. Манчестер Сіті – 100 мільйонів 694 тисячі

10. Арсенал – 84 мільйони 671 тисяча

Якщо глянути за межі топових чемпіонатів, там виділяються турецькі клуби. Галатасарай має майже 38 мільйонів фоловерів, а Фенербахче – 29 мільйонів. Українські клуби поки що не можуть скласти конкуренцію. У Шахтаря сумарно 2 мільйони 167 тисяч підписників, а в Динамо – 1 мільйон 35 тисяч.