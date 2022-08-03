Реал і Барселона – найпопулярніші. Десятка клубів з найбільшою авдиторією в соцмережах
Іспанські гранди мають грандіозну популярність у мережі. Інші європейські клуби не можуть скласти їм конкуренцію.
Ресурс Pop Foot підрахував, скільки підписників мають футбольні клуби у Facebook, Twitter, Instagram, Youtube та Tiktok. На чолі рейтингу опинився мадридський Реал, якому зовсім трішки програє Барселона. Далі з великим відставанням розмістилися Манчестер Юнайтед, ПСЖ та Ювентус.
1. Реал – 305 мільйонів 717 тисяч
2. Барселона – 289 мільйонів 366 тисяч
3. Манчестер Юнайтед – 189 мільйонів 252 тисячі
4. ПСЖ – 155 мільйонів 35 тисяч
5. Ювентус – 121 мільйон 692 тисячі
6. Челсі – 121 мільйон 142 тисячі
7. Ліверпуль – 117 мільйонів 793 тисячі
8. Баварія – 102 мільйони 981 тисяча
9. Манчестер Сіті – 100 мільйонів 694 тисячі
10. Арсенал – 84 мільйони 671 тисяча
Якщо глянути за межі топових чемпіонатів, там виділяються турецькі клуби. Галатасарай має майже 38 мільйонів фоловерів, а Фенербахче – 29 мільйонів. Українські клуби поки що не можуть скласти конкуренцію. У Шахтаря сумарно 2 мільйони 167 тисяч підписників, а в Динамо – 1 мільйон 35 тисяч.