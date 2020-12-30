Реал хоче відкликати Вальєхо з оренди у Вулверхемптоні – у "вершкових" є кращі варіанти для гравця

Мадридський Реал має намір передчасно перервати свою угоду з Вулверхемптоном щодо оренди центрального захисника Хесуса Вальєхо.

Мадридці незодоволені малою кількістю ігрового часу, яку 22-річний оборонець отримує в поточному сезоні. Реал хоче відкликати Вальєхо з оренди в англійському клубі і одразу віддати його у клуб, в якому гравець буде мати місце в основі, інформує AS.

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Головними претендентами на Вальєхо, контракт якого з Реалом розрахований до літа 2021 року, є Леганес та Айнтрахт із Франкфурта.

До слова, у поточному сезоні Вальєхо зіграв за Вулверхемптон 7 матчів у всіх турнірах.

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