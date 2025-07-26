Реал хоче розірвати контракт із зіркою команди – відома відповідь гравця
Королівський клуб спробував розірвати угоду із захисником Девідом Алабою.
Хабі Алонсо залишився незадоволений фізичною формою та постійними травмами Девіда Алаби. Через це Реал запропонував австрійцю розірвати контракт, повідомляє іспанський журналіст Рамон Альварес де Мон в соцмережі X.
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33-річний захисник відповів відмовою на таку принизливу пропозицію. Чинна угода Алаби з мадридцями розрахована до літа 2026 року. В команді більшу зарплату має лише Кіліан Мбаппе.
Додамо, що австрієць останні кілька сезонів страждає від травм і розчарував Реал після свого переходу на правах вільного агента з Баварії у 2021 році.
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