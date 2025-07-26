Хабі Алонсо залишився незадоволений фізичною формою та постійними травмами Девіда Алаби. Через це Реал запропонував австрійцю розірвати контракт, повідомляє іспанський журналіст Рамон Альварес де Мон в соцмережі X.

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33-річний захисник відповів відмовою на таку принизливу пропозицію. Чинна угода Алаби з мадридцями розрахована до літа 2026 року. В команді більшу зарплату має лише Кіліан Мбаппе.

Додамо, що австрієць останні кілька сезонів страждає від травм і розчарував Реал після свого переходу на правах вільного агента з Баварії у 2021 році.

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