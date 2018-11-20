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Реал хоче продовжити контракт з Навасом

15:14 352 Читать на русском
Реал хоче продовжити контракт з Навасом
Кейлор Навас / Фото AFP

Голкіпер Реала Кейлор Навас може залишитись в мадридському клубі ще на тривалий термін.

Керівництво Реала задоволене роботою Кейлора Наваса і має намір запропонувати йому новий контракт, повідомляє ABC.es.

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Нова угода діятиме до 2021 року із зарплатою в 5 млн євро на рік. Зараз голкіпер отримує 4 млн євро.

Поточний контракт "вершкових" з Навасом розрахований до 2020 року.

31-річний воротар виступає за Реал з 2014 року. Варто відзначити, що влітку мадридці придбали двох голкіперів: Тібо Куртуа та Андрія Луніна. Останній перейшов у Леганес на правах оренди.

Лунін став героєм цікавого челенджу в Twitter, потрапивши в компанію до Мбаппе, Санчо, Кімміха та інших молодих зірок

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Андрій Лунін Андрій Лунін Трансфери Реал Мадрид Кейлор Навас Кейлор Навас Іспанія
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