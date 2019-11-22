Реал хоче продовжити контракт з Бензема – королівський клуб готовий збільшити зарплату француза

Євро-2020 — 13:13 1064
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Жеребкування стикових матчів Євро-2020 – онлайн-трансляція, потенційні суперники України
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"У роздягальні Волині враження, що хтось помер": стати чемпіоном світу, не зазнатися, відповісти Вороніну і ЛеоненкуІнтерв’ю — 12:00 6708
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Покарання для Динамо від КДК – це свавілля, – СуркісУкраїна — 11:30 3294
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Принижений матчем із Зорею, загін земляків та друг, якого залишили шейхам: кого Моурінью привів у ТоттенхемАнглія — 09:00 2780
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Шахтар – Львів: анонс матчу УПЛУкраїна — 08:00 6624