Реал хоче продовжити контракт з Бензема – королівський клуб готовий збільшити зарплату француза

Мадридський Реал має намір продовжити контракт з форвардом Карімом Бензема.

Королівський клуб готовий запропонувати 31-річному французу нову угоду до 2023-го року з підвищенням зарплати, інформує Marca. Сторони вже почали переговори щодо продовження співпраці.

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Нагадаємо, Бензема перейшов у Реал влітку 2009-го року з Ліона. За 10 років у Мадриді він 4 рази вигравав Лігу чемпіонів, двічі ставав чемпіоном Іспанії та володарем Кубка Короля. В поточному сезоні Бензема зіграв за Реал 15 матчів, у яких забив 11 голів.

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