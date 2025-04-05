Реал хоче продовжити контракт із лідером, якого заманюють клуби з Саудівської Аравії
Захисник Реала Антоніо Рюдігер близький до підписання нової угоди з "вершковими".
Реал відкритий до продовження контракту з Рюдігером, який є чинним до літа 2026 року, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
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Мадридці хочуть підписати нову угоду з 32-річним Антоніо, яка буде розрахована до 2028-го. Цікаво, що німцем цікавляться клуби з Саудівської Аравії, однак його пріоритетом є продовження виступів у Мадриді, де він задоволений і комфортно почувається.
До слова, Рюдігер є гравцем Реала з липня 2022 року. Антоніо встиг провести за Мадрид 145 матчі, у яких записав до свого активу 7 голів та 2 асисти.
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