Реал відкритий до продовження контракту з Рюдігером, який є чинним до літа 2026 року, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

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Мадридці хочуть підписати нову угоду з 32-річним Антоніо, яка буде розрахована до 2028-го. Цікаво, що німцем цікавляться клуби з Саудівської Аравії, однак його пріоритетом є продовження виступів у Мадриді, де він задоволений і комфортно почувається.

До слова, Рюдігер є гравцем Реала з липня 2022 року. Антоніо встиг провести за Мадрид 145 матчі, у яких записав до свого активу 7 голів та 2 асисти.

Real Madrid are very open to extending Antonio #Rüdiger’s contract beyond 2026.



The club are considering a new deal until at least 2028.



Despite interest from Saudi Arabia, Rüdiger’s priority is Real – he feels happy and comfortable.@kerry_hau | @SkySportDE pic.twitter.com/JSHTz99bxa — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 4, 2025

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