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Реал хоче придбати форварда взимку

19 листопада 22:45 341 Читать на русском
Реал хоче придбати форварда взимку
Реал буде шукати форварда / Reuters

Королівський клуб прагне підсили атакувальну лінію команди.

За інформацією Sport.es, "бланкос" у січні намагатимуться підписати форварда.

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Президент Реала Флорентіно Перес розчарований лідерськими якостями Бейла і Бензема, які не змогли впоратись з роллю Кріштіану Роналду в атакувальних діях команди, і буде шукати нападника вже під час зимового трансферного вікна.

У шорт-листі "бланкос" дві кандидатури – форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч, який зараз за крок до повернення в Мілан, і наконечник атак Монако Радамель Фалькао. Другий, до слова, нещодавно заявив про бажання спробувати свої сили у Реалі.

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