Після трансферу Трента Александер-Арнольда Реал хоче продовжити переманювати зірок Ліверпуля. І мова не лише про Ібрагіму Конате, а й про Алексіса Мак Аллістера, повідомляє Fichajes.

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Чемпіон світу в складі збірної Аргентини давно приваблює своєю грою Хабі Алонсо. Іспанський фахівець вважає, що півзахисник може стати ідеальною заміною Луці Модрічу, який покинув клуб влітку після Клубного ЧС.

Стати на заваді трансферу може ціна. Ліверпуль не бажає розлучатися з 26-річним аргентинцем і хоче за нього щонайменше 100 мільйонів євро. Реал, який звик останнім часом підписувати переважно вільних агентів, не може дозволити собі таку суму, не продавши когось з команди за значні кошти.

Додамо, що в сезоні 2024/25 Мак Аллістер забивав у ворота Реала на груповій стадії ЛЧ. Тоді "червоні" перемогли "бланкос" з рахунком 2:0.

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