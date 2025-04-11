Реал активно шукає підсилення центру захисту після того, як у команді в поточному сезоні почалась епідемія травм. Саме тому королівський клуб бажає підписати Вільяма Саліба з Арсенала, пише The Athletic.

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Реал не впевнений, що зможе підписати 24-річного француза в наступне трансферне вікно, адже футболіст все ще має контракт з "канонірами" до 2027 року. Проте "бланкос" розглядають Саліба в довгостроковій перспективі та готові зачекати, як у випадку з Кіліаном Мбаппе. Впевнена гра партнера Зінченка проти "вершкових" у чвертьфіналі ЛЧ в черговий раз довела керівництву Реала високий рівень гравця.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Саліба відіграв 42 матчі за Арсенал. В його активі 2 голи в усіх турнірах.

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