У суботу, 13 вересня, клубний телеканал Реала підтвердив, що "бланкос" готують докладне досьє про суддівські рішення, ухвалені як у перших чотирьох турах цього сезону Ла Ліги, так і в минулому сезоні. Документ буде переданий до ФІФА, щоб підкреслити, що клуб вважає арбітраж серйозною проблемою в іспанському футболі.

Реал почув вердикт щодо скандального вилучення Хьойсена – суддя дізнався свою долю

Це рішення було ухвалено після перемоги Реала над Реалом Сосьєдад з рахунком 2:1, де команда лютувала через вилучення Діна Хьойсена. Червона картка була показана, незважаючи на те, що Мікель Оярсабаль перебував на фланзі, а Едер Мілітао – в центрі поля. Гравці Реала були здивовані тим, що система VAR не дала судді вказівку переглянути рішення, і навіть зазвичай незворушний Хабі Алонсо був покараний за свої протести.

На своєму клубному каналі Реал також послався на статистику червоних карток часів Негрейри. На думку клубу, цифри демонструють разючий контраст між Барселоною і Реалом: у каталонців показник +65 при грі з перевагою в 1:0 у внутрішніх турнірах, а у Реала – -2. У Лізі чемпіонів обидва клуби виступили краще (+12 у Барси, +13 у Реала), але претензії Реала пов'язані з тим, чому їхні показники у внутрішніх матчах так сильно відрізняються.

Ця позиція відповідає політиці "бланкос" перед початком сезону. Клуб дав чітко зрозуміти, що не погодиться на реструктуризацію Технічного комітету суддів (CTA) без відставки всіх посадових осіб, пов'язаних з Хосе Марією Енрікесом Негрейрою.