Центрбек Баварії Дайот Упамекано рішуче налаштований стати гравцем Реала. За даними Marca, 26-річний француз повідомив агента, що планує перейти на Сантьяго Бернабеу після завершення чинного контракту з Баварією, який діє до літа 2026 року. У Мадриді вже розглядали його кандидатуру раніше, і тепер центрбек знову опинився у полі зору "вершкових".

Для чемпіонів Німеччини це може стати повторенням історії з Давідом Алабою, який також перейшов до Реала безкоштовно. Мюнхенці бояться втратити ще одного ключового гравця без компенсації, адже схожа ситуація нещодавно виникала й з Альфонсо Девісом.

Фінансові вимоги захисника стають викликом для клубу. Нині він заробляє близько 10 мільйонів євро на рік, але хоче підняти зарплату до 15 мільйонів – на рівні з Девісом. Реал поки не ставить трансфер Упамекано у пріоритет, проте уважно стежить за його ситуацією, зважаючи на вік, досвід і стабільність виступів у Бундеслізі.

Минулого сезону француз провів 38 матчів під керівництвом Венсана Компані та залишався одним із лідерів оборони. Якщо Баварія не піде на поступки, клубу доведеться обирати між продажем гравця раніше чи ризиком втратити його безкоштовно у 2026 році.

