Контракт центрального хавбека "ротен" завершується вже наприкінці сезону і він стане вільним агентом. Зараз за ним пильно стежить Реал, інформує AS.

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Мадридці воліли б підсилити лінію півзахисту, адже лідери Лука Модріч і Тоні Кроос – вже досить вікові футболісти. Якщо Толіссо не продовжить контракт з Баварією (перемовини йдуть напружено), то "бланкос" діятимуть за сценарієм підписання Алаби: у нього завершилась угода і він переїхав у Мадрид безкоштовно.

Зауважимо, Корентена мюнхенці придбали у Ліона в 2017-му за понад 40 мільйонів. Цього сезону хавбек збірної Франції відіграв 15 поєдинків, у яких забив три м'ячі і віддав стільки ж результативних передач.

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