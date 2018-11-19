Реал хоче підписати Педрінью, яким цікавиться Шахтар

Реал проявляє інтерес до півзахисника Корінтіанса Педрінью. Також на бразильця претендують ще кілька клубів, серед яких і донецький Шахтар.

Півзахисник Корінтіанса Педрінью став об'єктом інтересу Реала. Клаусула гравця складає 50 млн євро, інформує Marca.

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20-річний хавбек може зіграти на будь-якій позиції у півзахисті, хоча найкомфортніше почуває себе справа. Раніше гравцем активно цікавилась Барселона, а тепер у боротьбу за Педрінью втрутився і Реал.

До слова, президент Вальядоліда Роналдо вже висловив бажання взяти бразильця в оренду на рік у випадку його переходу в Реал. Цікаво, що нещодавно повідомлялось про інтерес до Педрінью Шахтаря та Борусії Д.

Контракт Педрінью з Корінтіансом чинний до кінця 2020 року.

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