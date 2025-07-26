Мадридський Реал продовжує пошуки центрального захисника. У випадку, якщо Ліверпуль зможе продовжити контракт з Ібрагімою Конате, "вершкові" спробують підписати Вільяма Салібу з Арсенала, повідомляє Cadena SER.

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Обидва французькі оборонці давно перебувають в шорт-листі королівського клубу, але Конате нещодавно отримав покращену пропозицію від мерсисайдців і близький до нової угоди. В такому випадку Реал кине всі сили на підписання Саліба. Арсенал поки не хоче продавати гравця, але наступного літа ситуація може змінитися.

Реалу дуже імпонує захисник Арсенала, який став одним із героїв чвертьфінального протистояння проти мадридської команди в ЛЧ сезону 2024/25. Контракт французького одноклубника Олександра Зінченка з "канонірами" закінчується у 2027 році.

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