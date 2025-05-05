У понеділок, 5 травня, мерсисайдці повідомили, що 26-річний захисник покине клуб як тільки в нього завершиться контракт. Угода Трента Александера-Арнольда діє до 30 червня 2025 року.

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Була інформація, що захисник вже домовився про контракт з Реалом. Мадридці хочуть, щоб англієць приєднався до команди до Клубного ЧС. А, отже, до 14 червня 2025 року. Щоб Ліверпуль відпустив гравця раніше, "вершкові" готові виплатити 500 тисяч фунтів. Про це повідомляє Бен Джейкобс.

Як повідомляє Diario Sport, мерсисайдці погодились би відпустити Александера-Арнольда 1 червня за умови, якщо Реал виплатить 1,2 мільйона євро і зарплатню гравцю за місяць, попри те, що сезон закінчується 25 травня.

Трент – був одним із ключових футболістів Ліверпуля. Він зробив величезний внесок у виграш Ліги чемпіонів, а також здобуття титулу в АПЛ. Загалом захисник відіграв за мерсисайдців у 351 матчі, в яких забив 23 голи та віддав 92 асисти.

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