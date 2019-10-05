Реал яскраво перестріляв Гранаду в матчі лідерів Прімери – дебютний гол Азара, шедевр Модріча, геніальний Бензема

Мадридський Реал переміг Гранаду (4:2) в рамках 8-го туру Ла Ліги та зберіг за собою лідерські позиції. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Реал наприкінці вересня видав хорошу серію, протягом якої здобув 7 очок за 3 матчі Прімери, не пропустив жодного гола від Атлетіко, Осасуни, Севільї та вибрався на вершину турнірної таблиці. Однак про видужання говорити рано – на тижні "вершкові" вдома осоромилися в Лізі чемпіонів, врятувавши нічию зі скромним Брюгге після 0:2.

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Гранада – головна сенсація іспанського футболу на старті сезону. Ще навесні андалусійці грали в Сегунді, а до матчу з Реалом підходили на другому місці Прімери. Гранада мала 5-матчеву безпрограшну серію, під час якої несподівано, але заслужено прибила Барселону. На Бернабеу скромна команда їхала не безнадійним аутсайдером – очікувалися проблеми для Мадрида.

Втім, вже на другій хвилині господарі повели в рахунку. Одріосола справа підключив Бейла, а той "шведою" вирізав розкішний пас на дальню стійку. Там чатував Бензема – француз розстріляв ворота без шансів для голкіпера. Гранада апелювала, що перед тим у штрафному майданчику Реала м'яч влучив у руку Рамосу, але арбітр порушення не зафіксував.

Бензема весь матч перебував у центрі уваги. Сам виходив на ударну позицію, підігрував партнерам, ефективно відходив на лівий фланг. В одному з епізодів Карім зрячою передачею відпасував на порожні ворота Вальверде, але той примудрився головою пробити прямо в голкіпера. Потім Рамос виконував штрафний з вигідної позиції – м'яч неприємно зрикошетив від стінки та трішки розминувся зі стійкою.

Карвахаль через епідемію травм вимушено вийшов зліва в обороні, але непогано освоївся на цій позиції. Спершу змістився у півфланг і пробив правою – заблокували, потім запресингував суперника в середині поля та вийшов на побачення з воротарем. Ту атаку розігнав всюдисущий Бензема, підтримав класним пасом у дотик Кроос, однак Карвахаль не зумів переграти в ближньому бою Сілву.

Єдина неприємність для "вершкових" у першому таймі – швидка заміна Тоні Крооса. Німець відчув дискомфорт і на 34-й хвилині поступився місцем Модрічу. Гранада намагалася тримати оборону якнайдалі від власних володінь, але сама майже нічого не створювала. Пуертас пробив головою після прострілу з лівого флангу, потім він же розрядив гармату здалеку – повз ціль.

Наприкінці тайму ще декілька разів своєю активністю загострював Бензема, а Бейл претендував на пенальті – суддя проігнорував. Реал все ж подвоїв перевагу до перерви, коли Вальверде видряпав м'яч у центрі поля та вивів на ударну позицію Азара. Еден зі складної ситуації зумів ефектно перекинути голкіпера та забити дебютний гол в офіційному матчі за Реал.

Азар забив свій перший гол за Реал в офіційних матчах

Друга половина зустрічі розпочалася з удару Еррери, з яким без проблем впорався Ареоля. Гранада спробувала заволодіти ініціативою, але гольових моментів не створювала. Потім гра вповільнилася, суперники почали порушувати правила, Сольдадо міг і червону картку отримати після неігрового удару по Каземіро. Завершився цей відрізок третім голом Реала.

Вальверде на фланзі відібрав м'яч і віддав на Азара, Еден змістився в центр, паралельно обігравши двох суперників, і відкинув трішки назад. Там зі сферою зустрівся Модріч. Хорват створив неймовірну красу – здалеку бахнув точнісінько в "дев'ятку". На цьому, здавалося, будь-яка інтрига вмерла.

Однак Ареоля загордився та вирішив пофінтити у власному штрафному. У підсумку втратив м'яч і ненароком збив Фернандеса – пенальті. Мачіс легко реалізував удар з 11 метрів. Реал відповів небезпечним моментом Рамоса (врятував голкіпер) і побіг рятувати Ареоля. Санчес замкнув подачу зі штрафного ударом головою, після чого Варан виніс м'яч з лінії воріт.

А вже в наступному епізоді Гранада скоротила відставання до мінімуму. Подача з кутового, скидка з ближньої стійку у воротарський майданчик, а там Дуарте зумів проштовхнути м'яч у сітку. На жаль, на більше андалусійців не вистачило – далі моменти створював лише Реал. Геніальний Бензема розстрілював ближній кут – Сілва на місці, Карім викотив м'яч під удар Іско – того випередили захисники.

У компенсований час Мадрид забив четвертий гол – Хамес результативно завершив контратаку після прострілу з правого флангу від Одріосоли та чудових обманних дій Іско, який витягнув на себе захисників. Реал переміг з рахунком 4:2 і відірвався від конкурентів на вершині Прімери. У "вершкових" 18 очок і 4 пункти переваги. Гранада з 14 балами залишилася другою.