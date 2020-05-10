Реал готує жорсткі урізання зарплат гравців – проблем не уникне і Барселона

Іспанські гранди готуються до затяжної фінансової кризи після пандемії коронавірусу.

Реал з наступного сезону готується скоротити зарплати гравців на 30%, інформує AS.

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Футболісти "вершкових" вже упродовж останніх двох місяців отримували на 10% менше, але клуб попередив про більш жорсткі заходи економії в майбутньому. Постраждають і директори Реала, натомість заробітки персоналу не чіпатимуть. У столичному гранді розраховують, що такі заходи дозволять зберегти 100 млн євро бюджету.

Змушена жити в новій реальності і Барселона. Плановий бюджет на наступний рік довелося зменшити на 250 млн євро, а одним з головних пунктів для урізання стане зарплата гравців. На неї готували 680 млн євро, але в Каталонії змушені йти тим же шляхом, що і Реал. Футболісти недоотримають 230 млн і будуть змушені вдовольнитися "скромними" 450 млн. Ця сума складатиме 65% відсотків із загального бюджету клубу (750 млн євро).

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