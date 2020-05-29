Реал готує вибуховий обмін з Лаціо

Реал знайшов підсилення у Лаціо, який став ледь не головною сенсацією сезону.

Мадридці пропонують обмін сербами – Луку Йовіча на зірку "орлів" Сергєя Мілінковіча-Савіча, інформує Don Balon.

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Реал придбав Йовіча влітку у Айнтрахта за 60 млн євро, однак форвард зовсім не виправдовує сподівань у перший сезон. Останньою краплею стала безглузда травма, через яку 22-річний гравець вибув на три місяці. "Вершкові" хочуть використати Йовіча для підсилення інших ліній. Мрії про Поля Погба стають все менш реальними, тому потрібно шукати альтернативу в центр поля. Мілінковіч-Савіч – один з пріоритетів, але Лаціо не збирається відпускати свою зірку задарма. Римляни розглядатимуть обмін на Йовіча лише у разі серйозної доплати з боку Реала.

Нагадаємо, у поточному сезоні хавбек Лаціо взяв участь у 31 матчі, забив 5 голів та віддав 7 результативних передач. Контракт футболіста з "орлами" розрахований до 30 червня 2024 року, ціна за Transfermarkt – 64 млн євро.

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