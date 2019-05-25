Реал готує нову пропозицію щодо Азара – вона значно менша, ніж хоче Челсі

Реал намагається придбати вінгера Челсі Едена Азара, але не хоче платити шалену суму.

Керівництво "вершкових" після фіналу Ліги Європи, де Челсі зіграє з Арсеналом, зробить ще одну пропозицію "синім" щодо придбання Едена Азара, повідомляє The Telegraph.

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Зазначається, що Реал готовий запропонувати лондонцям 100 мільйонів євро за бельгійського вінгера, але Челсі хоче отримати не менше 150 мільйонів євро.

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Щоправда, мадридці впевнені в успішності переговорів, адже сам Азар прагне покинути поточний клуб та перейти у Реал.

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