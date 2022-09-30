Захисник Реала Едер Мілітао найближчим часом має пролонгувати свою співпрацю з мадридцями.

Реал планує продовжити контракт з Мілітао до червня 2028 року, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Сторони мають усну домовленість ще у липні. Мадридці також готують пункт про відступні, які мають скласти 1 мільярд євро.

Додамо, що Мілітао виступає за Реал з 2019 року. За цей час захисник двічі ставав чемпіоном Іспанії та володарем Суперкубка Іспанії та по разу вигравав Лігу чемпіонів та Суперкубок Іспанії.

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