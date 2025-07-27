Гравці Реала Родріго, Ендрік, Девід Алаба, Дані Себальйос і Ферлан Менді можуть піти з команди до завершення трансферного вікна.

Реал має намір скоротити склад до 25 гравців перед стартом нового сезону і готовий попрощатися з п’ятьма виконавцями першої команди. Як повідомляє AS, серед потенційних кандидатів на вихід – Родріго, Ендрік, Девід Алаба, Дані Себальйос і Ферлан Менді.

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Першу передсезонну сесію під керівництвом нового наставника Хабі Алонсо команда проведе 4 серпня у Вальдебебасі. Саме після цього клуб активізує спроби "розчистити" склад.

Найбільш несподіваним прізвищем у списку виглядає Родріго. Бразилець вже давно пов'язаний з чутками про можливий трансфер – інтерес до нього виявляють Арсенал, Ліверпуль та Тоттенхем. Втім, фінальне рішення ухвалять після особистої розмови гравця з Алонсо. Реал оцінює вінгера в 100 мільйонів євро і не планує знижувати запит.

Щодо Ендріка, то його можуть віддати в оренду – молодий бразилець знову травмувався і ризикує пропустити старт сезону. Продаж 19-річного форварда не розглядається.

Реал розпочинає новий сезон 19 серпня домашнім матчем проти Осасуни.

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